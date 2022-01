Doomsday Clock blijft op 100 seconden voor middernacht staan

“Apocalyps dichterbij dan ooit”: ‘Doomsday Clock’ opnieuw opgescho­ven richting midder­nacht

De wijzers van de beruchte ‘Doomsday Clock’ - die symbolisch aangeeft hoe dicht de wereld bij het einde der tijden is - zijn donderdag weer iets dichter naar 12 uur geschoven. We zijn nu nog maar 100 seconden van middernacht verwijderd. Volgens het Bulletin of the Atomic Scientists - waartoe 13 Nobelprijswinnaars behoren - is de apocalyps daarmee dichterbij dan ooit.

