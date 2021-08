Donderdagnacht tot wel 69 vallende sterren per uur te zien

"Dit is een andere oorlog": intern document Amerikaan­se gezond­heids­dienst schetst alarmerend beeld van deltavari­ant

30 juli De deltavariant van het coronavirus is extreem besmettelijk, gevaccineerde mensen die het virus toch nog oplopen kunnen het even makkelijk doorgeven als niet-gevaccineerde mensen en alles lijkt erop te wijzen dat het ziekteverloop bij delta een stuk ernstiger is. Dat staat te lezen in een intern document van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC dat de krant ‘The Washington Post’ kon inkijken. “Dit is een andere oorlog”, klinkt het.