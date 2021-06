Dit is de eenvoudigste oplossing om vervelende mieren weg te jagen

99 van 100 steden met grootste milieupro­ble­men liggen in Azië, Europa is het veiligst

14 mei De impact van milieu- en kimaatproblemen is niet hetzelfde op de verschillende continenten. Als we de 100 steden met de grootste gevolgen bekijken, zien we dat 99 ervan in Azië liggen. Van de 20 veiligste steden liggen er dan weer 14 in Europa.