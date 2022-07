Dit is de beste mop ooit (volgens de wetenschap dan toch)

Psycholoog Richard Wiseman haalde in 2001 alvast de grote middelen uit de kast om te bepalen wat universeel gezien de leukste billenkletser is. Aan de studie namen 1,5 miljoen mensen uit de hele wereld deel. Zij beoordeelden elk vijf willekeurige moppen uit een database met ruim 40.000 inzendingen. En zo kwam het onderstaande pareltje uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Twee jagers stappen in het bos, een van hen zakt echter plots in elkaar. Hij lijkt niet meer te ademen, zijn ogen staan glazig. De andere kerel haalt zijn telefoon boven en belt naar de hulpdiensten. “Mijn vriend is dood! Wat kan ik doen?”, brengt hij uit. “Kalmeer, ik kan helpen. We moeten eerst zeker weten of hij dood is”, antwoordt de telefonist. Na een korte stilte is er een schot te horen. De jager keert terug aan de telefoon. “Oké, en wat nu?”

Superieur

“Veel moppen kregen hogere waarderingsscores, maar deze scoorde echt over de hele wereld”, legt Wiseman uit. “Er zijn verschillende redenen waarom we een grap geslaagd kunnen vinden. Soms voelen we ons superieur over anderen, soms wordt de angel uit een angstaanjagende situatie gehaald of soms worden we verrast door een portie ongerijmdheid. De grap met de jagers bevat alle drie succesrecepten.”

Scott Weems, de auteur van het wetenschappelijke boek ‘Ha! The Science of When We Laugh and Why’, wijst op het belang van het verrassingselement. “Humor draait niet om een goede opbouw of een straffe pointe, maar wel om de kick van de ontdekkingstocht. Je scoort als de andere op het verkeerde been gezet wordt. Shock en verrassing zijn dus van belang, maar er moet ook een einddoel zijn. Grappen over dode baby’s zullen bijvoorbeeld best wel choquerend zijn, maar die laten altijd een zure nasmaak na.”