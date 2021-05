Directeur Microsoft: “Zonder ingrijpen van overheid kan ‘1984' van Orwell over drie jaar werkelijkheid zijn”

Het leven zoals het wordt voorgesteld in de dystopische roman 1984 van de Britse schrijver George Orwell, over een toekomst waarin een totalitaire overheid elk aspect van het menselijk leven controleert, “kan in 2024 werkelijkheid worden” als overheden geen maatregelen treffen om het publiek te beschermen tegen de opmars van artificiële intelligentie (AI). Dat vertelt Brad Smith, directeur van Microsoft, in een aflevering van de BBC-documentaire Panorama .

De Panorama-aflevering van licht toe hoe overheden steeds vaker AI gebruiken om hun bevolking te controleren. De uitzending besteedt veel aandacht aan bewakingstechnologie in China, maar ook elders in de wereld zetten overheden AI steeds vaker in. Zo gebruikte de Amerikaanse politie gezichtsherkenningstechnologie tijdens de Black Lives Matter-betogingen in 2020.

Volgens experts komt onze privacy daarmee steeds meer in het gedrang. AI draait immers op data - data over ons, van alles van wat we tof en niet tof vinden, tot waar we ons bevinden. De stijgende vraag naar data leidt tot meer inbreuken op de privacy, en deze gegevens kunnen bovendien worden gebruikt om ons gedrag te voorspellen, te beïnvloeden en te beheersen.

Quote De premisse van ‘1984' was een regering die kon zien wat iedereen deed en kon horen wat iedereen zei. Wel, dat gebeurde niet in 1984, maar als we niet oppassen, zou dat in 2024 wel het geval kunnen zijn. Brad Smith, Microsoft

“Als we geen wetten uitvaardigen die het publiek in de toekomst zullen beschermen, zullen we zien dat de technologie voorop begint te lopen, en het zal heel moeilijk worden om die achterstand in te halen,” aldus Smith. “Ik word voortdurend herinnerd aan de lessen van George Orwell in zijn boek 1984. De premisse van het verhaal was een regering die kon zien wat iedereen deed en kon horen wat iedereen zei. Wel, dat gebeurde niet in 1984, maar als we niet oppassen, zou dat in 2024 wel het geval kunnen zijn.”

Volledig scherm Microsoft-CEO Brad Smith. © REUTERS

In sommige delen van de wereld haalt de realiteit die kijk op science-fiction steeds sneller in, voegt hij eraan toe.

China wil tegen 2030 wereldleider worden op het gebied van AI, en volgens experts ligt het land op dat vlak al veel verder dan de EU. In 2019 werden door Chinese academische instellingen meer patenten verkregen voor innovatie op vlak van AI-technologieën, dan door Amerikaanse. Uit onderzoek van Comparitech blijkt bovendien dat 54% van de 770 miljoen CCTV-camera’s ter wereld zich in China bevindt.

Quote We moeten vermijden dat China koploper wordt in AI. Als we dat niet doen, kijken we aan tegen een toekomst waarin ons andere waarden worden opgelegd. Eric Schmidt, expert AI

Ook Eric Schmidt, voormalig CEO van Google en huidig voorzitter van de Amerikaanse Nationale Veiligheidscommissie voor Artificiële Intelligentie, waarschuwt dat het absoluut noodzakelijk is om China op dat vlak te verslaan. “We zitten in een geopolitiek strategisch conflict met China”, aldus Schmidt. Hij wijst erop dat er nationale en internationale strategieën moeten uitgewerkt worden om te vermijden dat China koploper wordt in AI. “Als we dat niet doen, kijken we aan tegen een toekomst waarin ons andere waarden worden opgelegd.”

Volledig scherm Eric Schmidt, voormalig CEO van Google en huidig voorzitter van de Amerikaanse Nationale Veiligheidscommissie voor Artificiële Intelligentie © AFP

“Co-existentie met China, niet convergentie”

Volgens dr. Lan Xue, die de Chinese regering adviseert, kan gezichtsherkenning “enorm nuttig” zijn bij het identificeren van mensen in massabijeenkomsten als er een “zwaar incident” plaatsvindt. “China heeft inderdaad enorme vooruitgang geboekt op vlak van technologische ontwikkeling”, aldus Xue. “De VS voelen dat dit een bedreiging is, en ze willen deze Koude Oorlog tegen technologie beginnen.”

Keyu Jin, universitair hoofddocent aan de London School of Economics, wijst erop dat de waarden en politiek van China erg verschillend zijn van de Westerse, maar dat het land niet probeert om zijn waarden te exporteren. Het gaat niet om convergentie, maar wel om “co-existentie”, aldus Jin.

LEES OOK: