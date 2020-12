Deze opgaves uit wiskunde en wetenschappen kregen Vlaamse leerlingen voorgelegd: hoe zou jij scoren?

Het Vlaamse onderwijs glijdt in wiskunde en wetenschappen verder weg n aar de internationale middenmoot , blijkt uit het TIMMS 2019-onderzoek waarvan de resultaten vandaag zijn bekendgemaakt. Hieronder enkele voorbeeldvragen die gebruikt werden in het onderzoek. Kan jij ze oplossen?

De gemiddelde leerling uit het vierde leerjaar (10 jaar) in het Vlaamse onderwijs haalt 532 op 1.000 voor wiskunde. Dat is 14 punten slechter dan vier jaar geleden. Vooral de scores voor meten en geometrische vormen zijn achteruit gegaan. Met de kennis van de wetenschappelijke vakken biologie, natuurkunde en aardrijkskunde is het nog een pak slechter gesteld. De gemiddelde Vlaamse leerling haalt slechts 501 op 1.000. Dat is een daling van 11 punten.

Rond wiskunde moesten de ondervraagde leerlingen opgaves oplossen uit de inhoudelijke domeinen getallen, geometrische vormen en meten, en gegevens. Doel was te na te gaan of ze de materie qua moeilijkheid ‘laag’, 'middelmatig’, ‘hoog’ en ‘gevorderd’ ‘kennen', kunnen ‘toepassen’, of kunnen ‘redeneren’. Dezelfde werkwijze pasten ze ook toe met de wetenschappelijke vakken biologie, natuurkunde en aardrijkskunde. De onderzoekers hebben enkele voorbeeldopgaves uit de bevraging vrijgegeven.

Referentie ‘laag’

Inhoudelijk domein: gegevens

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen had 89% van de leerlingen de oefening correct. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde was 81%.

Referentie ‘middelmatig’

Inhoudelijk domein: geometrische vormen en meten

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen had eveneens 89% van de leerlingen de oefening correct. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde was 70%.

Referentie ‘hoog’

Inhoudelijk domein: getallen

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen antwoordde 56% van de leerlingen D, het correcte antwoord. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde was 53%.

Referentie ‘gevorderd’

Inhoudelijk domein: geometrische vormen en meten

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen had amper twaalf procent van de leerlingen de oefening correct. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde was 27%. De piramide met een driehoek als basis bestaat uit vier driehoeken en 0 vierkanten. De kubus bestaat uit nul driehoeken en zes vierkanten. Het driehoekig prisma onderaan, is opgebouwd uit twee driehoeken en drie vierkanten.

WETENSCHAPPEN

Referentie ‘laag’

Inhoudelijk domein: biologie

Bedoeling: kennen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen antwoordde maar 35% van de leerlingen D, het correcte antwoord. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde lag beduidend hoger: 74%.

Referentie ‘middelmatig’

Inhoudelijk domein: natuurkunde (fysica)

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen antwoordde 74% van de leerlingen D, het correcte antwoord. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde lag lager: 66%.

Referentie ‘hoog’

Inhoudelijk domein: aardrijkskunde

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen antwoordde 48% van de leerlingen de derde optie, het correcte antwoord. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde lag lager: 37%.

Referentie ‘gevorderd’

Inhoudelijk domein: aardrijkskunde

Bedoeling: toepassen

Volledig scherm © UA

In Vlaanderen had 38% van de leerlingen de oefening correct en antwoordde C. Het internationaal percentage leerlingen dat de opgave juist beantwoordde was 36%.