Denisova- en moderne mens kruisten dan toch elkaars pad: 130.000 jaar oude kindertand in Laos geeft geheimen prijs

In een berggrot in Laos is een tand van 131.000 tot wel 164.000 jaar oud gevonden. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Nature Communications . De tand is afkomstig van een Denisovamens en dat is opmerkelijk want andere resten van de uitgestorven mensensoort werden in Siberië teruggevonden, duizenden kilometers verderop. Vermoedelijk kruisten Denisovamensen in Zuidoost-Azië het pad van de moderne mens, wat heel wat vragen zou beantwoorden.

In 2010 werden er voor het eerst restanten van de Denisovamensen ontdekt. Het gaat om een uitgestorven mensensoort waarvan het verwantschap met de moderne mens nog niet helemaal duidelijk was, maar met de nieuwe vondst kunnen alweer enkele vragen beantwoord worden.

Ontbrekende link

Het leek er immers op dat de Denisovamensen tot de voorouders behoorden van de hedendaagse Zuidoost-Aziatische populatie. Maar hoe Denisovamensen daar, vanuit Siberië, terechtkwamen was nog onduidelijk. “Dit fossiel vertegenwoordigt de eerste ontdekking van Denisovamensen in Zuidoost-Azië en laat zien dat Denisovamensen heel zuidelijk, zeker tot in Laos, voorkwamen,” aldus een van de hoofdauteurs Fabrice Demeter (University of Copenhagen). Demeter vermoedt dat de Denisovamens in Zuidoost-Azië het pad van de moderne mens heeft gekruist waardoor er nu genetische elementen van die eerste soort worden teruggevonden in de Zuidoost-Aziatische populatie.

“We wisten ergens wel dat de Denisovamensen hier geweest waren”, gaat Laura Shackelford (University of Illinois) verder. Shackelford is eveneens hoofdauteur en was erbij toen de tand gevonden werd. “Het is fijn dat we nu tastbaar bewijs hebben”, zegt ze daarover.

Volledig scherm De grot waar de tand werd teruggevonden. © via REUTERS

Verborgen grot met botten

Shackelford en haar team speurden maar liefst tien jaar naar fossielen. Ze begonnen in 2008 en vonden onder meer enkele schedelfragmenten van wel 75.000 jaar oud, afkomstig van de moderne mens. In 2018 werden de onderzoekers uiteindelijk getipt door enkele kinderen. Zij vertelden dat er wat verderop nog een grot was met botten. Schackelford twijfelde geen seconden en besliste om op onderzoek te gaan, al waarschuwde haar lokale collega’s voor gevaarlijke cobra’s in de desbetreffende grot.

Aanvankelijk vonden de onderzoekers veel botten van dieren, totdat er een tand werd gevonden. De tand had duidelijk menselijke eigenschappen. Nader onderzoek toonde ook al snel aan dat dat het geval was. Het gaat om een kies die afkomstig is van een meisje dat tussen 3,5 en 8,5 jaar oud was.