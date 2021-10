De vaccinatieteller: hoeveel Belgen zijn intussen gevaccineerd tegen het coronavirus? Hoe zien de regionale verschillen eruit?

VaccinatietellerDe grootschalige vaccinatiecampagne in ons land is achter de rug. Deze zomer konden in principe alle meerderjarige Vlamingen en alle 12- tot 17-jarigen die dat wensten volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Uiteraard kan wie wil zich nog altijd laten inenten en er worden ook nog boosterprikken gezet voor de meest kwetsbare groepen. Hoeveel Belgen zijn nu deels of volledig beschermd, en zijn er regionale verschillen? Hier vindt u alle relevante cijfers en gegevens in één handige teller.

Opgelet: Sciensano geeft op zaterdag en zondag geen nieuwe vaccinatiecijfers meer. Een aantal parameters, zoals het dagelijks gemiddelde, zullen daardoor op die dagen artificieel lager lijken dan de werkelijkheid.

Wie is er al gevaccineerd?

De vaccinaties in België zijn van oud naar jong uitgerold, met inentingen die in de eerste fase in de woonzorgcentra gebeurden. Na de ziekenhuis- en zorgmedewerkers volgden dan de 65-plussers, die van oud naar jong gevaccineerd werden in de vaccinatiecentra, en de mensen met onderliggende aandoeningen onder de 65. Sinds eind mei was het aan de brede bevolking onder de 65 jaar.

De ministers van Volksgezondheid keurden begin juni de vaccinatie van de 16- en 17-jarigen goed. De eerste uitnodigingen vertrokken twee weken later. Midden juli werd na groen licht van de Hoge Gezondheidsraad gestart met de uitnodigingen voor de 12- tot 15-jarigen. Sindsdien ging de vaccinatiegraad bij de tieners aan een sneltempo omhoog.

Eind september werd beslist dat alle 65-plussers nog een bijkomend vaccin of ‘boostervaccin’ kunnen krijgen. Bedoeling is een “optimale bescherming tegen ernstige Covid-19-ziekte” te bieden. Eerder konden personen met een verlaagde immuniteit en bewoners van woonzorgcentra zich ook al extra laten vaccineren. Dat gebeurt met een vaccin van producenten Pfizer of Moderna.

Evolutie van de vaccinatiegraad

De vaccinatiecampagne startte eind december 2020 en kwam aanvankelijk erg traag op gang, vooral door een tekort aan vaccins de eerste weken en maanden. Daarna liep de campagne als een trein. Momenteel worden vooral extra dosissen gezet.

Zo evolueerden de leeftijdsgroepen tot nu toe, nationaal en per regio:

Toegediende dosissen

Het aantal vaccinaties per week steeg tot in de loop van de maand juni stelselmatig, met meer dan 1 miljoen inentingen in de weken van 7 en 14 juni. Sindsdien daalde het tempo weer. Hoeveel vaccins (zowel eerste, tweede als unieke dosis) diende/dient ons land dagelijks toe? Dat ziet u op deze grafiek. Eerste prikken zijn aangeduid met een rode kleur, tweede prikken kregen een blauwe kleur en unieke dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin zijn in het geel aangeduid. Het gemiddelde van alle dagelijks geplaatste dosissen ziet u aan de zwarte lijn.

Totaalbeeld: hoeveel procent van de volledige bevolking is al gevaccineerd?

De cijfers komen uit VACCINET, en worden dagelijks gecommuniceerd door Sciensano. In de realiteit zal het aantal vaccinaties hoger liggen, omdat er een grote vertraging — tot een week — op de registraties zit.

In de tabel ziet u het aantal deels en volledig gevaccineerde personen, en hun aandeel ten opzichte van de totale bevolking. De groep volledig gevaccineerde personen vormt een deel van de minstens deels gevaccineerden.

Hoe snel evolueren de regio’s?

Aan de hand van de cijfers valt ook af te leiden hoe snel de vaccinatiegraad oploopt per regio.

In Wallonië en vooral in Brussel blijkt de vaccinatiegraad een pak minder hoog. Bij Brussel hoort wel de kleine kanttekening dat het gewest aan het begin van de campagne heel wat zorgverleners uit Vlaanderen en Wallonië heeft gevaccineerd. Die worden echter bij het gewest van hun woonplaats geteld, en niet bij Brussel.

Welke vaccins zijn er gebruikt?

De overgrote meerderheid van de toegediende vaccins in ons land is van Pfizer/BioNTech, uiteraard omdat er daar de meeste van geleverd zijn. Daarna volgen AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson. De vaccins van Pfizer en Moderna worden al sinds het begin van de campagne gebruikt, AstraZeneca kwam er in februari bij, Johnson & Johnson in april.

Hoe doen we het in vergelijking met het buitenland?

In onderstaande tabel vergelijken we de Belgische cijfers met de andere landen uit de Europese Unie, via data van de gespecialiseerde website OurWorldInData. Opgelet: de cijfers kunnen enkele dagen achterlopen op die van hierboven, om een correcte vergelijking met andere landen die niet even snel rapporteren mogelijk te maken.

België in vergelijking met de rest van de wereld:

