De DART is geworpen: NASA lanceert sonde die opzettelijk met asteroïde moet crashen en die van pad moet doen afwijken

De sonde werd vanop de basis Vandenberg in Californië gelanceerd door een draagraket van het type Falcon-9 van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De eerste rakettrap keerde terug en landde keurig op het droneschip Of Course I Still Love You dat in de Stille Oceaan dobberde. Het was de derde missie van deze trap. De afscheiding van de tweede rakettrap vond om 08.17 uur Belgische tijd plaats. Twee uur later ontplooiden zich met succes de meer dan negentien meter lange zonnepanelen.

Aarde beschermen tegen naderende asteroïden

In oktober 2022 moet de sonde dan de asteroïde Dimorphos raken, die zich op elf miljoen kilometer van de aarde bevindt. Met de DART-missie, die ongeveer 330 miljoen dollar (290 miljoen euro) kost, hoopt de NASA inzicht te krijgen in de manieren waarop de aarde kan worden beschermd tegen naderende asteroïden. Hergebruik van raketonderdelen drukt daarbij de lanceerkosten.

Zoals de naam doet vermoeden, is het doel van de DART-missie tweeledig: de grote asteroïde Didymos met een diameter van 780 meter en de maan Dimorphos, een maan met een diameter van 160 meter die rond die andere asteroïde draait. Op die maan zal de sonde, die aan een snelheid van 24.000 kilometer per uur door de ruimte vliegt, tot stilstand komen. Vervolgens gaan de wetenschappers na of de maan door de impact een beetje uit haar baan rond Didymos wordt geslagen. Zoiets is nog nooit geprobeerd.

De DART gaat naar twee rotsen. Een daarvan is Didymos, een rots van 780 meter doorsnee, de andere is zijn 160 meter grote maantje Dimorphos. DART moet eind volgend jaar inslaan op Dimorphos.

“Perfecte testplek”

De bestemming Dimorphos vormt volgens de NASA geen bedreiging voor de aarde. “Het stelsel is een perfecte plek om te testen of het mogelijk is om de koers van een asteroïde te veranderen door er moedwillig een ruimtevaartuig op in te laten slaan”, aldus de organisatie. De sonde zal de asteroïde niet vernietigen, maar slechts een kleine schok toedienen. Als er ooit een asteroïde op ramkoers ligt met de aarde, hebben wetenschappers een idee hoeveel kracht nodig is om haar onze planeet te doen missen.

Ruwweg vier jaar na de impact zal het HERA-project van het Europese Ruimtevaartbureau ESA beide hemellichamen gedetailleerd observeren, met bijzondere aandacht voor de veroorzaakte krater en een precieze vaststelling van de massa van de maan. Op zijn beurt zal de sonde de Europese Cubesats Milani en Juventas uitzetten. HERA is zelf een Cubesat die 800 kilo weegt en in 2024 vertrekt. Het Belgische bedrijf Spacebel participeert toonaangevend in HERA. Het ontwikkelde de software voor de sonde en is ook verantwoordelijk voor de vluchtleiding die in Redu gevestigd zal zijn.

Hoe moet ik mij de DART-missie voorstellen? Onze wetenschapsjournalist Martijn Peeters legt uit:

Nog geen enkele dreiging

Voorlopig is er überhaupt nog geen enkele dreiging voor de aarde, benadrukt de ruimtevaartorganisatie. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt.

