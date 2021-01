De aarde tolde in 2020 in recordtempo om haar as; de dagen waren meetbaar korter

Skelet van 41.000 jaar oud van neandertha­ler­kind werpt nieuw licht op mysterie van begravin­gen

5 januari Homo sapiens begroef de doden, dat weten we. Maar hoe zat het met vroegere mensensoorten, zoals de neanderthalers? Daar bestaat geen consensus over onder archeologen. Het skelet van een neanderthalerkind dat 41.000 jaar geleden werd begraven, is nu opnieuw onderzocht en lijkt de begrafenispraktijken te bevestigen.