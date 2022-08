Dan toch maar één Tyrannosaurus rex?

De Tyrannosaurus rex, vrij vertaald triannieke hagedissenkoning, werd voor het eerst in 1905 beschreven en was al die tijd de enige soort in het geslacht Tyranossaurus. De beroemdste dinosoort verscheen ook al meermaals op het witte doek. In maart beweerde een groep van drie onderzoekers, onder leiding van de Amerikaanse paleontoloog Gregory Paul, dat er nog twee andere soorten binnen dit geslacht horen: de ‘Tyrannosaurus imperator’, vrij vertaald tirannieke hagedissenkeizer en de ‘Tyrannosaurus regina’ of tirannieke hagedissenkoningin. Het team van paleontologen onderzocht en analyseerde voor die studie de beenderen en de tanden van 38 fossielen van Tyrannosaurus en merkte daarbij verschillende variaties op.

Het onderzoek deed behoorlijk wat stof opwaaien bij andere paleontologen. Zij vonden dat de onderzoekers te snel conclusies getrokken hadden. “Ik begrijp de verleiding om de T-rex in verschillende soorten op te delen, omdat er inderdaad wat variatie zit in de botten die we kennen. Maar uiteindelijk is die variatie wat mij betreft heel klein. Tot ik sterker bewijs zie blijft dit voor mij gewoon allemaal T-rex”, zei Stephen Brusatte, paleontoloog aan University of Edinburgh, toen in het Britse weekblad New Scientist.

Nieuwe analyse

De onderzoekers van deze nieuwe studie sluiten zich daarbij aan. “In hun studie claimden de onderzoekers dat de variatie onder T. rex-individuen zo groot was dat deze waarschijnlijk tot drie verschillende, nauw aan elkaar verwante gigantische, vleesetende dinosaurussoorten behoorden”, zegt onderzoeker van de nieuwe studie James Napoli. Volgens hem is de claim van Paul en zijn team gebaseerd op een vergelijking van een heel klein aantal dinosaurussen. En de verschillen die duidelijk zichtbaar waren, waren ook te klein om de nieuwe soortnamen te rechtvaardigen.

Daarom bogen Napoli en zijn team zich opnieuw over de data waarmee de studie in maart werd onderbouwd. Ze analyseerden ook gegevens van 112 soorten vogels (het nageslacht van dinosaurussen) en vier andere theropode dinosaurussen. “Wanneer we een vergelijking maken met data van honderden levende vogels dan zien we dat de variatie onder T. rex in feite kleiner is dan die onder de meeste nog levende theropode dinosaurussen (wetenschappelijke naam voor vogels, red.). Het bewijs voor het idee dat er meerdere soorten T. rex waren, houdt dan ook geen stand”, aldus Napoli.

Op die manier rekenen Napoli en zijn collega’s in dit nieuwe onderzoek dus af met de claim van Paul en zijn team. Ze stellen dat er een heel duidelijke conclusie is: de Tyrannosaurus imperator en Tyrannosaurus regina zijn een luchtspiegeling. Volgens onderzoeker David Hone is er nog steeds een goede kans dat er meer dan één soort Tyrannosaurus rex heeft bestaan. “Maar we hebben sterk bewijs nodig om dat soort conclusies te trekken, en dat is er voorlopig nog niet.”

Meerdere soorten giraffen?

De Tyrannosaurus is niet de enige waarover onderzoekers het maar niet eens geraken of er meerdere soorten zijn en hoeveel dan precies. Bij zoölogen heerst er al jaren discussie over hoeveel soorten giraffen er nu precies zijn. “Zelfs voor levende soorten is dat lastig te definiëren”, zegt onderzoeker Thomas Holtz. “Maar het wordt nog lastiger als we te maken hebben met een oude soort die we enkel kennen van een beperkt aantal teruggevonden individuen. Andere bronnen van variatie – veranderingen die optreden tijdens de groei, door verschillen in leefgebied, geslachtsverschillen en doodgewone verschillen tussen individuen – moeten verworpen worden alvorens men het idee dat verschillende individuen tot verschillende soorten behoren, kan omarmen.”

