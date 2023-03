Dagelijks 11 minuten wandelen kan vroegtijdige sterfgevallen voorkomen

Je hoeft geen marathons te lopen of uren te verslijten in de lokale sportschool om gezonder te leven, een nieuwe Britse studie wijst aan dat een stevige wandeling per dag al voldoende is. Als iedereen zo’n 11 minuten per dag zou bewegen, zou één op de tien vroegtijdige sterfgevallen kunnen worden voorkomen, zo schrijft de BBC.

De meeste mensen slagen er niet in de minimaal aanbevolen 150 minuten lichaamsbeweging per week te doen, wat neerkomt op ongeveer 21 minuten per dag. Al is elke vorm van lichaamsbeweging, hoe weinig dat ook moge zijn, al beter dan niets doen, vertellen de onderzoekers van de Universiteit van Cambridge.

De gezondheidszorg raadt iedereen aan elke week ongeveer 150 tot 300 minuten te bewegen op een manier dat je je hartslag verhoogt, of 75 tot 150 minuten een krachtige activiteit uit te oefenen waar je harder bij moet ademen. “Je moet jezelf voelen bewegen, je hart zal sneller kloppen maar je hoeft je niet per se buiten adem te voelen,” zegt dokter Soren Brage, die het onderzoek leidde.

Uit honderden eerdere studies naar de voordelen van lichaamsbeweging, concludeerden de onderzoekers dat zelfs de helft van de aanbevolen hoeveelheid al één op de 20 gevallen van hart- en vaatziekten en bijna één op de 30 gevallen van kanker kan voorkomen. Dat komt neer op 75 minuten beweging per week, of 11 minuten per dag. Die hoeveelheid is voldoende om het risico op hartziekten en beroertes met 17%, en ook kanker met 7% te verminderen, zo blijkt uit de bevindingen.

Het is algemeen geweten dat regelmatige lichaamsbeweging gezond is, zo vermindert het lichaamsvet en de bloeddruk en op lange termijn verbetert het ook de conditie, de slaap en de gezondheid van het hart. De voordelen van lichaamsbeweging bleken door deze studie nog groter voor bepaalde specifieke vormen van kanker, zoals hoofd- en halskanker, maagkanker, leukemie en bloedkanker, maar lager voor longkanker, leverkanker, endometriumkanker, darmkanker en borstkanker.

Niet gemakkelijk

Niet iedereen vindt het gemakkelijk om te voldoen aan de aanbevolen lichaamsbeweging, twee op de drie mensen zeggen minder dan 21 minuten per dag matig te bewegen en minder dan één op de tien doet meer dan 43 minuten per dag. “Als u iemand bent die het idee van 150 minuten matige lichamelijke activiteit per week een beetje ontmoedigend vindt, dan zijn onze bevindingen goed nieuws”, zegt Dr. Brage.

De studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, bekeek eerder onderzoek naar de voordelen van lichaamsbeweging in bijna 100 grote studies en bijna 200 peer-reviewed artikels om een overzicht te krijgen van het bewijsmateriaal. Het team berekende dat als iedereen in deze studies minstens 150 minuten per week zou bewegen, 21 minuten in plaats van 11 minuten per dag, ongeveer één op de zes vroegtijdige sterfgevallen zou kunnen worden voorkomen.

Het vervangen van sommige gewoontes is al voldoende volgens de onderzoekers. Zo kan je in plaats van de auto te nemen naar het werk of de winkel, eens op de fiets springen.

Volwassenen worden aangeraden om twee keer per week activiteiten te doen die de spieren versterken. Die activiteiten kunnen veel variëren, zo tellen yoga, pilates, gewichten heffen, zwaar tuinieren en zware boodschappentassen tillen allemaal mee.