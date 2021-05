CureVac-vaccin doorstaat eerste analyse: vijfde vaccin dat ons land bestelde, verwacht goedkeuring in juni

Corona-ex­perts zijn hoopvol: “Half juni komen we in een andere wereld terecht”

11 april We hebben het al zo vaak ten onrechte gedacht dat we het bijna niet meer durven te schrijven, maar: binnenkort wordt alles weer beter. Experts steken er hun hand nu wel voor in het vuur dat we halverwege juni in een andere wereld terechtkomen, eenmaal alle 65-plussers en risicopatiënten hun eerste vaccinprik hebben gehad. Coronacommissaris Pedro Facon zegt dat we de komende weken en maanden over “drie vuurtorens” moeten praten. Welke zijn dat, wat betekenen ze en wat is de impact?