Coronavaccin van AstraZeneca wekt goede immuunrespons op bij ouderen

De vraag van 11 miljoen Belgen: wie eerst? “Het zou niet goed zijn dat we álle 65-plus­sers moeten inenten”

9:41 Wie eerst? Het is de vraag van 1 miljoen, of van 11 miljoen Belgen, zo u wil. Eén consensus is er: het zorgpersoneel staat op één. Maar hoort ook de poetshulp in een woonzorgcentrum daar bij? En wat met de horeca, een van de zwaarst getroffenen? Verdienen zij geen voorkeursbehandeling? Zelfs leeftijd is geen doorslaggevend criterium, vinden experts. De vaccindiscussie is losgebarsten. Medisch filosoof Ignaas Devisch (UGent) licht toe.