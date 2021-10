Coronapilletje of ‘antilichamencocktail’? Welke coronamedicijnen worden (binnenkort) geproduceerd? En wat is het belang ervan?

Het coronapilletje van het Amerikaanse farmabedrijf Merck zou de kans op ernstige symptomen en overlijden na een corona-infectie halveren. Ook farmabedrijven GlaxoSmithKline (GSK), AstraZeneca en Regeneron deelden al (veelbelovende) onderzoeksresultaten omtrent hun medicijnen. Maar waarom worden er eigenlijk nog zoveel medicijnen ontwikkeld als er vaccins zijn? Wat is het grote verschil tussen de verschillende middelen? En wanneer mogen we het eerste coronamedicijn op de markt verwachten? Een overzicht van enkele potentiële kandidaten.

Verschillende farmabedrijven hebben inmiddels een rolling review en/of marktvergunning aangevraagd bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) voor hun coronamedicijn. Zulke medicijnen bestrijden Covid-19 op verschillende manieren, maar het eindresultaat moet hetzelfde zijn: verhinderen dat positief geteste personen met milde symptomen ernstig ziek worden of zelfs sterven.

Dat doet een vaccin natuurlijk ook. Meer zelfs, een vaccin zorgt er in principe voor dat je helemaal niet besmet wordt. Toch is er een groep die geen bescherming geniet van de vaccins. “Vaccins werken inderdaad niet even goed bij iedereen”, beaamt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). In het bijzonder worden de medicijnen ontworpen voor deze groep hoogrisicopatiënten, van wie het immuunsysteem niet meer goed reageert. Personen die een vaccin weigeren uit geloofsovertuigingen of angst hebben ook baat bij medicatie. “Met medicijnen heeft deze groep vaak minder problemen”, aldus Van Ranst.

Het blijft wel een en-enverhaal, benadrukt de viroloog nog. “Het vaccin, de antistoffen en antivirale pilletjes — nog in ontwikkeling — vormen de drie pijlers om deze pandemie in te dijken”, zegt ook viroloog Johan Neyts van het Rega Instituut (KU Leuven). “De antistoffen vervangen het vaccin niet.”

Monoklonale antilichamen

Welke medicijnen bestaan er dan zoal? En hoe werken ze? Een grote groep medicijnen in ‘rolling review’ (onder beoordeling van het EMA) bestaat uit monoklonale antilichamen. Terwijl vaccins het menselijk lichaam aanmoedigen om zelf antilichamen aan te maken tegen het virus, zijn monoklonale antilichamen — noem het gerust een ‘antilichamencocktail’ — kunstmatig gefabriceerd in een laboratorium.

Deze monoklonale antilichamen worden intramusculair (bij AZD7442 van AstraZeneca) of intraveneus (bij het medicijn Sotrovimab van GSK en Ronapreve van Regeneron en Roche) via een injectie of infuus toegediend. “Het infuus werkt eigenlijk op een vrij eenvoudige manier”, legt Neyts uit. “De antistoffen herkennen de coronavirussen en hechten zich aan de spike-eiwitten, zeg maar de uitsteeksels van het virus. Tot slot worden de virussen door de antistoffen geneutraliseerd. Voordeel is dat antistoffen die via een infuus worden toegediend, direct werken, terwijl men na een vaccinatie een paar weken moet wachten voor het lichaam voldoende antistoffen heeft aangemaakt.”

Quote Wat Molnupira­vir doet, is de kopieerma­chi­ne van het virus blokkeren. Daardoor kan het virus zich niet meer vermenig­vul­di­gen Viroloog Johan Neyts (KU Leuven)

Antiviraal medicijn

De coronapil Molnupiravir van het Amerikaanse farmabedrijf Merck is dan weer een antiviraal middel. Zo’n antiviraal middel boycot het virus. “Zodra het coronavirus één van onze cellen is binnengedrongen, wil het zoveel mogelijk nakomelingen produceren. Het virus probeert duizenden partikeltjes aan te maken, maar heeft daarvoor een soort kopieermachine nodig waarmee de genetische code wordt gekopieerd. Wat Molnupiravir doet, is de kopieermachine blokkeren. Daardoor kan het virus zich niet meer vermenigvuldigen”, legt Neyts uit.

“Het grote voordeel van zo’n pilletje is dat je het zelf kan innemen. Dat gaat niet bij de monoklonale antilichamen, daarvoor moet je naar een dokter of het ziekenhuis gaan”, legt Van Ranst uit. “Het nadeel is dat het pilletje minder lang werkt dan de monoklonale antilichamen.”

Resultaten

Uit de onderzoeksresultaten van de verschillende producenten bleek alvast dat de kans op hospitalisatie of overlijden aanzienlijk daalde dankzij de coronamiddelen.

Zowel bij AZD7442 als bij de coronapil van Merck halveerde de kans op ernstige symptomen of overlijden. Alleen blijft AZD7442 volgens farmareus AstraZeneca negen tot zelfs twaalf maanden werken na één dosis, terwijl proefpersonen vijf dagen lang elke twaalf uur een pilletje van Merck moesten innemen om hetzelfde effect te genieten.

Uit een fase 3-studie van Ronapreve bleek dan weer dat het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen met 70 procent daalde bij niet-gehospitaliseerde patiënten. Bij Sotrovimab (VIR-7831) was dat zelfs 85 procent.

Een groot nadeel: de vier medicijnen kunnen slechts toegediend worden bij niet-gehospitaliseerde coronapatiënten. Patiënten met milde symptomen dus. “Je moet de middelen verrekt vroeg innemen. Daar kan het makkelijk nog mislopen”, zegt Van Ranst. “Maar het is sowieso goed nieuws dat er steeds meer mogelijkheden komen om het virus te bestrijden. Zodra we de sterftegraad kunnen terugdringen, met vaccins maar ook met medicijnen, is de ziekte controleerbaar.”

Welk middel wordt eerst goedgekeurd?

Welk medicijn het eerst goedgekeurd zal worden, is onvoorspelbaar volgens Van Ranst. “Wat ik wel kan zeggen, is dat er zeker nog medicijnen zullen bijkomen. De zoektocht is lang geleden begonnen en zodra het ene bedrijf start met het delen van resultaten, volgen de anderen. Wie reeds een aanvraag heeft ingediend bij het EMA geniet natuurlijk wel de voorsprong.”

Voor de coronapil van Merck werd een week geleden reeds een rolling review aangekondigd. Hetzelfde geldt voor Sotrovimab en de rolling review van AZD7442 laat wellicht niet meer lang op zich wachten — het bedrijf deelde gisteren nog de resultaten van zijn fase 3-onderzoek. Ronapreve van Regeneron en Roche staat een stapje verder en heeft gisteren reeds een aanvraag ter goedkeuring ingediend bij het EMA. Die goedkeuring laat wellicht nog een tweetal maanden op zich wachten.

