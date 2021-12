Coronapil Pfizer beschermt tegen ziekte en overlijden, Biden bestelt doses voor 10 miljoen Amerikanen, omikron doet effect vaccin met 23% dalen

Lees alles over het coronavirus in dit dossier

Bedoeling is dat mensen deze Paxlovid-pillen thuis kunnen innemen, nog voor ze zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Pfizer verkondigde een maand geleden al dat het medicijn voor ongeveer 89 procent effectief was in het voorkomen van ziekenhuisopnames of sterfgevallen in vergelijking met een placebo. Toen baseerden onderzoekers zich op tussentijdse resultaten bij ongeveer 1.200 mensen.

De nieuwe gegevens waarmee het bedrijf vandaag naar buiten komt omvatten duizend testpersonen meer. Niemand in de groep die de Pfizer-behandeling kreeg overleed. In de placebogroep werden er twaalf sterfgevallen geteld. De pil zal mensen die besmet zijn met het coronavirus wel niet beschermen tegen symptomen van de ziekte.

Ook voor gezonde en gevaccineerde mensen?

De resultaten suggereren dat de pil nuttig kan zijn voor Covid-patiënten die veel risico lopen om ernstig ziek te worden. Of het nuttig is dat gezondere en/of gevaccineerde mensen het medicijn nemen, moet nog verder onderzocht worden.

“De bevindingen benadrukken het potentieel om het leven van patiënten van over de hele wereld te redden”, stelt Pfizer-topman Albert Bourla. “Als de pil goedgekeurd wordt, kan ze een cruciale tool zijn om de pandemie te helpen bestrijden.”

70% bescherming tegen ernstige ziekte

Een dubbele Pfizer-dosis is minder doeltreffend tegen de nieuwe omikronvariant, maar biedt toch nog 70 procent bescherming tegen een ernstige ziekte. Dat blijkt uit een Zuid-Afrikaanse studie.

De studie van Discovery, de grootste particuliere ziektekostenverzekeraar in het land, is gebaseerd op resultaten van 78.000 PCR-testen die tussen 15 november en 7 december uitgevoerd werden. “Als gevaccineerde personen verschillende kortdurende besmettingen oplopen, wordt het effect van het vaccin kleiner”, geeft voorzitter Ryan Noach toe. Voor de komst van de nieuwe variant was het Pfizer-vaccin nog 93 procent doeltreffend.

“Uiterst bemoedigend”

Toch noemt Glenda Gray, de voorzitster van de SAMRC (een openbare organisatie voor medisch onderzoek; nvdr), de resultaten “uiterst bemoedigend”. “Het vaccin was altijd bedoeld om voornamelijk bescherming te bieden tegen ziekenhuisopnames en sterfgevallen.”

In Zuid-Afrika is het aantal besmettingen exponentieel toegenomen sinds de komst van omikron. Die variant is nu verantwoordelijk voor 90 procent van de gevallen. Het land is het zwaarst getroffen in Afrika, met meer dan 3,1 miljoen coronabesmettingen en meer dan 90.000 sterfgevallen.

Biden bestelt alvast Pfizer-coronapil

De Amerikaanse regering heeft alvast voldoende pillen besteld om tien miljoen Amerikanen te behandelen. President Joe Biden noemt de “veelbelovende gegevens” die door Pfizer zijn vrijgegeven bemoedigend. Hij noemt de pil een mogelijk krachtig hulpmiddel “in onze strijd” tegen het virus, waaronder de omikronvariant.

Biden benadrukt dat er nog verschillende stappen nodig zijn voordat de Pfizer-pil beschikbaar kan komen, waaronder goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. Hij wijst erop dat vaccineren en een booster de belangrijkste hulpmiddelen blijven “die we hebben om levens te redden”. Maar als de pillen worden goedgekeurd en algemeen verkrijgbaar komen, betekent dat een belangrijke stap voorwaarts op weg uit de pandemie, aldus Biden in een verklaring.

