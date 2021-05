Chinese verkenner Zhurong succesvol geland op Mars

Een onbemande Chinese verkenner is succesvol geland op Mars, melden Chinese staatsmedia. De landing van de Zhurong, zoals het karretje heet, is een triomf voor het Aziatische land, dat steeds meer ambities heeft op het gebied van ruimtevaart.

De verkenner moest om een goede landing te maken eerst de ‘zeven minuten van doodsangst’ doormaken. De daling door de atmosfeer van Mars geldt als verraderlijk en is voor een aantal eerdere missies een brug te ver gebleken.

China wil met de Zhurong sporen van leven vinden en het oppervlak en de bodem van de planeet in kaart brengen. Bovendien wil China aan de rest van de wereld laten zien waartoe het in staat is en wat de ambities zijn. China’s eerste landing op Mars volgt op de lancering vorige maand van de romp van wat een permanent ruimtestation moet worden en op een missie eind 2020 die rotsen van de maan terugbracht.

De Zhurong is vernoemd naar een god van vuur in Chinese mythes. Het karretje vloog naar Mars aan boord van de ruimtesonde Tianwen-1. De Tianwen-1, dat Hemelse vragen betekent en is genoemd naar een 2.000 jaar geleden geschreven Chinees gedicht, is China’s eerste zelfstandige missie naar Mars. Een co-lancering met Rusland slaagde er in 2011 niet in om de atmosfeer te verlaten.

Volledig scherm Bezoekers poseren bij een model van de Chinese Mars-rover Zhurong in het Nationaal Museum van Peking. © AP

De vijf ton wegende Tianwen-1 is in juli vorig jaar gelanceerd. In februari kwam het vaartuig aan bij Mars, na een moeilijke oversteek van 470 miljoen kilometer in ongeveer 200 dagen tijd. Vanuit een baan rond Mars zocht de sonde een geschikte plek voor de Zhurong om te landen. Dat is Utopia Planitia geworden, een hoogvlakte op het noordelijk halfrond van Mars.

‘Zeven minuten van doodsangst’

Landen op Mars is bijzonder moeilijk. De landing duurt ongeveer zeven minuten. De verkenner schiet met een snelheid van zo’n 5 kilometer per seconde de dampkring van Mars binnen, een paar minuten later moet die zachtjes bungelend aan een parachute landen. Dit gaat zo snel dat de vluchtleiding vanaf de aarde niet kan ingrijpen. Elke opdracht zou pas een kwartier later aankomen, als de landing al lang en breed achter de rug is. Ondertussen zijn er veel manieren waarop de lander kan verongelukken, zoals een plotse windvlaag, een programmeerfout of een onderdeel dat bezwijkt onder de enorme krachten.

China is pas het derde land dat er in slaagt om een ‘rover’ gecontroleerd op Mars te laten landen, na de Sovjet-Unie in 1971 en de Verenigde Staten in 1976.

