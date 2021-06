Chinese topvirologe ontkent dat coronavirus uit haar lab in Wuhan ontsnapte

Topvirologe Shi Zhengli (57) is directrice van het laboratorium van het Wuhan Institute of Virology dat onder vuur ligt omdat het coronavirus mogelijk daaruit is ontsnapt. Opnieuw ontkent Zhengli dat in een zeldzaam interview met The New York Times .

Vorige maand vroeg de Amerikaanse president Joe Biden zijn diensten “de inspanningen te verdubbelen” om de oorsprong van Covid-19 te achterhalen. Hij verwees naar het gebrek aan samenwerking en transparantie van Chinese zijde. Daarmee stak ook de theorie weer de kop op als zou het coronavirus mogelijk afkomstig zijn uit een lab van het Virologisch Instituut in Wuhan, dat dicht bij de markt is gelegen waar volgens de Chinese autoriteiten het virus voor het eerst is vastgesteld.

Een journaliste van The New York Times kreeg Shi Zhengli tot haar verbazing te pakken, telefonisch en via e-mail. “Hoe kan ik nu in godsnaam bewijs leveren van iets waar geen bewijs van is?”, reageerde Zhengli fel. Ze ontkende ook met klem dat haar lab vóór de uitbraak van de coronapandemie een stam van het nieuwe coronavirus tussen de stalen had zitten.

Ze weerlegde ook de informatie die de Amerikaanse pers onlangs onthulde. Daaruit bleek dat drie onderzoekers van het Virologisch Instituut in Wuhan in november vorig jaar in het ziekenhuis zouden zijn opgenomen met Covid-19-achtige symptomen.

Vanuit Republikeinse hoek kwamen er verder recent nog verdachtmakingen van gevaarlijke genetische manipulaties, beschuldigingen die Zhengli eveneens verwierp. Ze ontkende dat haar departement ooit aan zogeheten ‘Gain of Function’-onderzoek had gedaan, waarbij virussen in het lab worden gewijzigd om de kracht ervan te vergroten voor een beter begrip van het gedrag en de risico’s van de ziekteverwekkers. The New York Times haalt nochtans een artikel uit 2017 aan van een groep wetenschappers van het lab in Wuhan, onder wie Shi Zhengli zelf. Tijdens hun onderzoek waren nieuwe coronavirussen bij vleermuizen ontwikkeld, zo bleek uit de voorstelling van de resultaten in de paper.

Volledig scherm © AFP