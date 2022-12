Chinese astronauten na zes maanden terug op aarde

Gecodeerde brief van keizer Karel V na vijf eeuwen eindelijk ontcijferd

Een team Franse onderzoekers is erin geslaagd om een brief te ontcijferen van de hand van keizer Karel V. Hij was van 1519 tot 1556 keizer van het Rooms-Duitse Rijk, waartoe ook de Nederlanden behoorden. De vijf eeuwen oude brief brengt geruchten over een Frans moordcomplot aan het licht.

