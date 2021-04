China lanceert eerste module van nieuw eigen ruimtestation

T. rex leefde misschien niet zo solitair als gedacht: “Nieuw bewijs voor soort van roedelge­drag”

20 april Wetenschappers hebben in de Amerikaanse staat Utah voor het eerst een site ontdekt met wat lijkt op een roedel T. rexen. Dit is “meer bewijs dat aantoont dat tyrannosauriërs complexe, grote roofdieren waren, in staat tot sociaal gedrag dat veel gemeen heeft met dat van hun nog levende familieleden, de vogels”, stelt co-auteur van de nieuwe studie, Joe Sertich van het Denver Museum of Nature and Science.