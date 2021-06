China begint aan 'moeilijkste' ruimtevlucht tot nu toe

Het eerste onderdeel van het ruimtestation Tiangong was in april gelanceerd. Dat is een buis van bijna 17 meter lang en iets meer dan vier meter breed. Daar moeten de drie leven, eten, slapen, sporten, werken en onderzoek doen. De bemanning gaat twee keer naar buiten voor een ruimtewandeling. De komende jaren moeten er nog twee andere onderdelen aan de eerste module worden gekoppeld.

De vlucht wordt geleid door Nie Haisheng (56), die aan zijn derde ruimtevlucht begint. Hij krijgt gezelschap van Liu Boming (54) en Tang Hongbo (45), twee andere ruimtevaardres dan eerst gepland.

De zogenoemde taikonauten blijven drie maanden in het ruimtestation. Nog nooit zijn Chinezen zo lang aan een stuk in de ruimte geweest. "Deze missie duurt langer en we moeten niet alleen de kern, ons huis in de ruimte, installeren maar we moeten ook een paar belangrijke technische tests doen. Deze missie is moeilijker en de uitdagingen zijn groter", zei Nie bij de laatste persconferentie voor vertrek. Liu spreekt van een "extreem complexe en zware missie", ook vanwege de ruimtewandelingen.

Volledig scherm De Chinese astronauten Tang Hongbo, Nie Haisheng en Liu Boming salueren voor vertrek. © EPA

Nauwelijks samenwerking met andere landen

Het ambitieuze China werkt in de ruimtevaart niet of nauwelijks samen met andere landen. Als het ruimtestation rond 2023 klaar is, kan daar wel wat verandering in komen. "In de nabije toekomst zullen we zowel Chinese als buitenlandse astronauten samen in het Chinese ruimtestation zien", liet een bestuurder van het Chinese ruimtevaartprogramma weten. In de Koude Oorlog bood de Sovjet-Unie bondgenoten ruimtevluchten aan. Daardoor konden mensen uit bijvoorbeeld Oost-Duitsland, Bulgarije, Vietnam, Cuba, Afghanistan, Mongolië en Syrië de ruimte in.

Volledig scherm De Chinese astronauten Tang Hongbo, Nie Haisheng, en Liu Boming zwaaien tijdens een vertrekceremonie voorafgaande aan hun ruimtevlucht naar het Hemels Paleis 'Tiangong', het eerste echte ruimtestation van het land. © EPA