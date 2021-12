Chileense wetenschappers ontdekken nieuwe soort dinosaurus met strijdbijl als staart

Skelet van grootste tricera­tops ‘Big John’ geveild voor 5,5 miljoen euro

Het skelet van dinosaurus Big John, de grootste triceratops die tot nu toe is gevonden, is voor 5,5 miljoen euro geveild. Het geraamte is ongeveer 8 meter lang en geldt als het meest complete exemplaar van de triceratops. De dino is naar schatting zo'n 66 miljoen jaar oud en leefde in wat nu de Amerikaanse staat South Dakota is.

21 oktober