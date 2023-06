Bruinen met uv-meter: werkt dat?

Om te weten hoe krachtig de zon schijnt en hoe schadelijk ze is, is er de uv-index. Hoe hoger die straling, hoe meer kans om te verbranden. De index is terug te vinden op de website van het KMI, maar ook op apps als ‘UV Index Widget’, ‘UVLens’ of in de weerapp van je smartphone. En die blijken populair bij de jeugd, zo vertelt dermatoloog Thomas Maselis. “De adolescenten verbranden het meest en daar zijn ze zich van bewust. Ze houden hun huid beter in de gaten, dat merk ik in de praktijk. Vroeger was zonnecrème bedoeld om uren in de zon te kunnen liggen, nu is er opnieuw de mindset om het lichaam te beschermen.”