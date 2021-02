Britse variant toch dodelijker, zo waarschuwen gezondheidsautoriteiten

Experten over derde golf een maand geleden vs. nu: van ongerust­heid tot reden tot (licht) optimisme

15 februari Een maand geleden zagen heel wat experts en politici in de coronavarianten de voorbode van de gevreesde derde golf. “Met de komst van de nieuwe varianten in januari,leek het dat we terug een stijging zouden krijgen. Maar in plaats van een stijging, zagen we een afvlakking van de curve”, aldus een optimistische Marc Van Ranst.