Britse studie: tweede Pfizer-vaccin heeft groter effect na twaalf weken in plaats van na drie weken

Tijd tussen twee AstraZene­ca-vac­cins ingekort naar 8 weken in plaats van 12 (voor wie nog geen eerste prik kreeg)

12 mei Het interval tussen de twee vaccins van AstraZeneca wordt in België ingekort van 12 naar 8 weken. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid beslist op een overleg na een advies van de Taskforce Vaccinatie. De inkorting komt er wel enkel voor wie nog geen eerste prik kreeg of nog niet is uitgenodigd. Op die manier moet een grotere groep mensen sneller volledig gevaccineerd zijn en zal de vaccinatiecampagne sneller afgerond kunnen worden, half augustus in plaats van begin september.