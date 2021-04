Britse studie: “82 procent van positieve sneltesten leverde correct resultaat op”

Meer dan vier op de vijf positieve sneltesten uit een studie van Public Health England bleken ook positief na een PCR-test, die nauwkeuriger is. Dat doet vermoeden dat ook sneltesten heel accuraat zijn, misschien wel meer dan verwacht, maar zeker is dat niet. In ons land ijvert microbioloog Herman Goossens al lang voor het inzetten van sneltesten.

Sinds de heropening van de scholen in Engeland op 8 maart werd leerlingen van het middelbaar gevraagd twee zelftesten - een sneltest die je bij jezelf doet - per week uit te voeren. Binnen het half uur krijg je daarvan het resultaat. In de periode van 8 maart tot 4 april verzamelde Public Health England, het Britse Sciensano, 26.144.449 resultaten van zulke sneltests. De overgrote meerderheid daarvan - 99,88 procent - gaf een negatief resultaat voor het coronavirus. Slechts 30.904 gevallen waren positief. Iets meer dan de helft daarvan (55 procent) werd in het labo getoetst aan een PCR-test, die veel trager werkt; maar wel veel lagere ladingen virus kan detecteren.

Slechts 3.034 (of 18 procent) van die oorspronkelijk positieve tests bleken negatief, wat zou betekenen dat de personen erachter én hun huisgenoten onnodig in zelfisolatie zouden zijn gegaan. De vrees dat heel veel niet-besmette mensen toch in quarantaine zouden gaan wegens een vals positieve zelftest, bleek dus ongegrond. Volgens professor Oliver Johnson, directeur van het instituut voor statistische wetenschap aan de universiteit van Bristol, moeten mensen die positief blijken na een sneltest, “dat resultaat zeker serieus nemen en zich isoleren in afwachting van een PCR-test als opvolging”. De 13.918 andere positieve sneltests (82 procent) kwamen ook na de PCR-test positief terug uit het labo. Dat wijst er sterk op dat het aanvankelijke resultaat correct was en dat die personen in kwestie wel degelijk besmet waren met het coronavirus. Voor professor Johnson is de sneltest daarom een “waardevol instrument om de pandemie te controleren”.

Deze analyse suggereert inderdaad een hoge graad van accuraatheid van de sneltesten, maar ze gaat er dan wel van uit dat het checken van 55 procent van de positieve sneltesten representatief is voor de hele zwik, terwijl dat niet noodzakelijk het geval is in de realiteit. De studie zegt ook niets over de miljoenen negatieve resultaten van de sneltesten, die niet getoetst werden in het labo en die mogelijk besmette personen misten.

Volgens een recente stand van zaken zou de meest gebruikte sneltest in het Verenigd Koninkrijk slechts in 58 procent van de gevallen accuraat zijn in het ontdekken van Covid-19 bij personen mét symptomen en zouden ze daar ook het best werken tijdens de eerste week na het opduiken van de symptomen. Over de efficiëntie van sneltests bij personen zónder Covid-19-symptomen bestaan nog maar weinig gegevens. Het is vooral bij die personen dat sneltests nuttig zouden kunnen worden ingezet. Wie zich tot op vandaag laat testen, doet dat meestal net omdat er al symptomen zijn.