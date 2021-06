Britse Cornwall wil diepste zwembad ter wereld bouwen om er astronauten te trainen

OVERZICHT. Coronacij­fers dalen verder, aantal nieuwe overlij­dens per dag neemt snel af

20 mei De sterke daling van de coronacijfers in ons land blijft zich verderzetten. Dat blijkt vanmorgen uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Op de diensten intensieve zorg liggen nog maar 589 coronapatiënten, waardoor de drempelwaarde van 500 dichterbij komt. Van 10 tot 16 mei zijn in België dagelijks gemiddeld 20 overlijdens door het coronavirus geregistreerd. Dat is een stevige daling tegenover de 37 per dag van de week ervoor.