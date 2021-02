“Brildragers raken tot drie keer minder besmet met coronavirus”

Waar blijft CureVac, het vijfde vaccin dat België bestelde?

12 februari België reserveerde vorig jaar - in totaal bijna 30 miljoen - vaccins bij vijf verschillende farmaproducenten: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson en CureVac. De eerste drie werden alvast geleverd en/of toegediend. Johnson & Johnson is dan weer begonnen aan zijn eindsprint. Maar hoe zit het met CureVac, het vijfde vaccin in het rijtje?