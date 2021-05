Brief van Einstein met bekende formule E=mc² naar de veiling

Een brief van Einstein aan Ludwik Silberstein, een Pools-Amerikaans natuurkundige, wordt online geveild bij RR Auction. In de brief staat Einsteins bekende vergelijking E=mc². De brief werd geschreven en verstuurd in 1946.

De brief is het enige document waar E=mc² handgeschreven werd door Einstein dat nog in privé-bezit is. De geschatte waarde is 400.000 dollar (330.000 euro).

De brief is slechts een pagina lang. In het eerste deel schreef Einstein al over zijn formule: “Uw vraag kan worden beantwoord met de formule E=mc2, zonder enige eruditie. Als E de energie is van uw systeem bestaande uit de twee massa’s, E0 de energie van de massa’s wanneer ze een oneindige afstand naderen, dan is het massadefect van het systeem E0 - E / c2.”

Naast deze brief worden ook andere brieven van Einstein verkocht. In een ervan schrijft hij over gravitatieveldvergelijkingen, in een andere over het nazisme en de opkomst van Hitler. Bieden start vanaf 25.000 dollar (20.500 euro) en kan op de website van RR Auction. De veiling eindigt op 20 mei.