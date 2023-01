Breder dan een voetbalveld: grootste vliegtuig ter wereld bijna klaar om hypersonische toestellen te lanceren

Het grootste vliegtuig ter wereld heeft een negende geslaagde testvlucht achter de rug. Voor het eerst bleef de Roc zes uur in de lucht en reikte de route verder dan de Mojavewoestijn (in het zuiden van Californië en Nevada; nvdr). Alles lijkt op koers om via deze mastodont uiteindelijk hypersonische raketten en toestellen te lanceren.

De Roc heeft een spanwijdte van 117,3 meter, dat is breder dan een voetbalveld. Onder die gigantische vleugels zijn twee vliegtuigen parallel naast elkaar gemonteerd, waardoor het gevaarte lijkt op een catamaran.

Het grootste deel van de carrosserie is van carbon. Het tuig wordt aangedreven door zes motoren van een Boeing 747. Ook de cockpit van het luchtschip - die zich in één van de twee cabines bevindt - is gerecycleerd uit oude Boeing 747's. In het dashboard zitten zelfs nog analoge controle- en besturingsdisplays. Kortom: het is niet de NASA die dit toestel heeft ontworpen, het zijn echte ‘space cowboys’.

Medeoprichter Microsoft

Het ruimtevaartbedrijf StratoLaunch was een project van Paul Allen, de medeoprichter van Microsoft die zijn hele leven bezeten was van ruimtevaart. Zo bezeten dat hij er in 1981 - toen hij en Bill Gates volop het besturingssysteem voor de eerste IBM-computer aan het ontwikkelen waren - zomaar een tijdje tussenuit kneep om in Florida de lancering van de eerste Space Shuttle bij te wonen. Gates kon er niet mee lachen.

Jaren later leerde Allen een revolutionaire vliegtuigbouwer kennen. Bert Rutan, een Elvis-fan met grote bakkebaarden die de vreemdste toestellen ontwierp en ook de lucht in kreeg. De Roc was een idee van Rutan, het geld kwam van Allen. Allen heeft de eerste vlucht helaas niet mogen meemaken, hij overleed ruim vier jaar geleden.

Grote droom dichterbij

De Roc kan tien kilometer hoog vliegen en daar een raket droppen die zichzelf vervolgens het heelal in schiet. Het is in principe een eenvoudigere en ook goedkopere manier om ruimtetuigen te lanceren, maar de concurrentie met SpaceX (Elon Musk) en Blue Origin (Jeff Bezos) is uiteraard niet min.

Toch komt de grote droom steeds dichterbij. Voor de tweede keer werd nu een proeflancering van een onbemand hypersonisch onderzoeksvliegtuig getest. In de eerste helft van dit jaar nog zou een echte lancering moeten plaatsvinden.