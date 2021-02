Bouw van ‘s werelds grootste telescoop kan van start gaan

Hoe de unieke foto van zwart gat door wantrouwen en politieke strubbelin­gen bijna nooit genomen was

11 april De eerste foto van een zwart gat is een mijlpaal in de fysica en een overwinning van het menselijk vernuft. Toch was de foto door wederzijds wantrouwen en politieke strubbelingen bijna niet genomen. “Het was een soort brexitonderhandeling, maar dan andersom.”