Boeings ruimtevaartuig Starliner voor testvlucht op weg naar ISS

Antwerpen Van de eerste mens in de ruimte tot een woon-unit op Mars: ‘Space: The Human Quest’ opent intergalac­ti­sche deuren in Antwerp Expo

Met een druk op de lanceerknop is zaterdag in Antwerp Expo de ruimtevaartexpo ‘Space: The Human Quest’ geopend. De tentoonstelling neemt je mee op een ruimtereis door het verleden, heden en de toekomst van de ruimtevaart - van de eerste mens in de ruimte tot een woon-unit op Mars.

23 april