Boeing-ruimtevaartuig Starliner gekoppeld met ISS

Studie: vervuiling eist negen miljoen voortijdi­ge overlij­dens per jaar

Vervuiling heeft in 2019 tot 9 miljoen vroegtijdige overlijdens geleid. Dat blijkt uit een studie die woensdag gepubliceerd wordt in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. De toestand verbetert niet, vooral door de slechte luchtkwaliteit en door chemische stoffen, in de eerste plaats lood.

18 mei