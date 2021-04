“Bijwerking AstraZeneca heeft helemaal niets te maken met klassieke trombose”

Mensen die al een trombose hebben gehad, of daar een hoger risico voor hebben, of bloedverdunners nemen, lopen dan ook geen enkel hoger risico op de zeldzame bijwerking dan anderen, aldus Vanassche. Volgens hem krijgen hij en collega’s daar veel ongeruste vragen over uit de bevolking, maar er is geen enkele link, zo benadrukt hij meermaals. “Mensen met een voorgeschiedenis moeten zich absoluut niet ongerust maken: zij lopen géén hoger risico op de sowieso al zeer zeldzame aandoening.”

Quote Ik kan me geen enkele persoon voorstel­len tegen wie ik zou zeggen dat het beter zou zijn om zich niet te laten vaccineren. Thomas Vanassche, specialist bloedings-en vaatziekten (UZ Leuven)

Er zijn in het algemeen ook geen gekende risicofactoren zoals leeftijd of geslacht. Wel is de bijwerking voorlopig vooral bij vrouwen onder de 60 geconstateerd, maar dat kan evengoed liggen aan het feit dat er al meer vrouwen dan mannen zijn gevaccineerd, zeker in de actieve bevolking.

Tien tot zestig procent van de gehospitaliseerde Covid-19-patiënten daarentegen maakt wel een trombose tijdens het ziekteverloop. “Wie bezorgd is om een trombose, laat zich dus best vaccineren tegen Covid-19", zegt Vanassche. “Ik kan me geen enkele persoon voorstellen tegen wie ik zou zeggen dat het beter zou zijn om zich niet te laten vaccineren.”

Er is ook geen enkel argument dat een behandeling of medicijn, zoals aspirine, zou helpen om de zeer zeldzame aandoening te voorkomen, aldus Vanassche nog. De kans op nevenwerkingen van medicatie die je zou nemen, is sowieso veel hoger dan de kans op de bijwerking van de vaccinatie zelf.

Een link tussen de vaccinatie en de aandoening is wel waarschijnlijk, bevestigt Vanassche nog de boodschap van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA deze week. De aandoening is al vaker beschreven na infecties, ontstekingen en auto-immuuntziektes. “De vaccinatie lijkt dan ook een logische trigger. Maar er is geen directe verklaring voor een link met een bepaald vaccin”, ook niet voor dat van AstraZeneca.

