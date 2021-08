Bezos klaagt NASA aan omdat enkel Musk Maanlander mag bouwen

Wetenschap­pers denken oudste dierenfos­siel te hebben gevonden

28 juli Wetenschappers hebben mogelijk het 890 miljoen jaar oude fossiel van een zeespons gevonden in Canada. Als de vondst echt een fossiel blijkt, dan is dit het alleroudste dierenfossiel dat ooit gevonden is. Wetenschapper Elizabeth Turner van de Canadese Laurentian University beschrijft haar vondst in het vakblad Nature.