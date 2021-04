Bewezen: actieve videogames helpen tegen dementie

‘Topdokter’ legt uit hoe je je brein kan trainen en rust kan gunnen: “Zelfs de kleinste positieve gedachte kan de elektri­sche activiteit veranderen”

21 februari Geen orgaan zo boeiend en mysterieus als onze hersenen, vindt neurochirurge Veerle Visser-Vandewalle (55), bij het grote publiek bekend als topdokter in de gelijknamige serie op Vier. “Zien hoe taxichauffeurs uit Londen, die het hele stadsplan uit hun hoofd kennen, een grotere hippocampus ontwikkelen ... Mooi toch?” De les die we daar allemaal uit kunnen onthouden: oefening baart kunst, ook voor ons brein. Maar hoe werkt ons brein? Wat kunnen we doen om het zolang mogelijk in topvorm te houden? En kunnen aandoeningen als dementie door hersenoefeningen behandeld worden?