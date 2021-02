Besmettingen stijgen vooral bij actieve bevolking, maar ook bij jongeren en kinderen

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt weer, en die stijging is vooral te zien in de leeftijdscategorie van 20 tot 69 jaar oud. Maar, opvallend, ook bij tieners en zelfs kinderen tussen 0 en 9 jaar is er de laatste dagen een stijging te zien. En dat terwijl we net uit een week vakantie komen.

Het gemiddeld aantal besmettingen is gestegen tot 2.099 per dag. Maar wanneer we de Sciensano-cijfers per leeftijd opsplitsen, valt vooral de stijging op in de leeftijdsgroepen van 20 tot en met 69 jaar oud. Grootste groep zijn de 40- tot 49-jarigen met elke dag nu gemiddeld 337 besmettingen, en de 30- tot 39-jarigen met 336 besmettingen. Ook de groepen 20 tot en met 29 en 50 tot en met 59 staan helemaal bovenaan de statistieken.

Opvallend is wel dat er de laatste dagen ook een stijging te merken is bij de 10- tot 19-jarigen, en sinds vandaag ook bij de 0- tot 9-jarigen. En dat terwijl het hier gaat om het weekgemiddelde tot en met vorige week vrijdag, dus nog pal in de krokusvakantie. Bovendien kende het middelbaar onderwijs daarvoor ook al een afkoelingsweek. Hoewel de scholen dus gesloten bleven, is het aantal besmettingen bij jongeren en kinderen wel toegenomen. De besmettingen die deze week zullen worden vastgesteld, zullen pas volgende week in de cijfers zichtbaar worden.

De cijfers bij de oudere bevolkingsgroepen stijgen daarentegen niet meer of toch veel minder. Dat komt overeen met de vaststelling dat er steeds minder uitbraken zijn in de woonzorgcentra, en daar ook bijna iedereen nu gevaccineerd is. Elke dag raken er gemiddeld 94 90-plussers besmet, 90 mensen van 80 tot en met 89 jaar, en 105 70- tot 79-jarigen.

