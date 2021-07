Bepaalde kankerpatiënten maken minder antistoffen aan na coronavaccinatie

In februari startte een studie bij 200 kankerpatiënten die werden ingeënt met het vaccin van BioNTech-Pfizer. Onderzoekers van het UZA wilden nagaan of de vaccins even werkzaam zijn bij kankerpatiënten, die door hun ziekte en behandeling te maken krijgen met een verminderde immuniteit. Daarnaast werd bestudeerd of kankerpatiënten meer risico lopen op (ernstige) nevenwerkingen van de vaccins.