Bepaalde genvariant vermindert risico op overlijden aan Covid-19 met een derde

De studie onderzocht het ziekteverloop van 1.570 patiënten die tussen 11 maart 2020 en 30 juni 2021 positief testten op het coronavirus. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Frontiers in Genetics’. De variant is ‘GNB3 TT’. Ongeveer 10 procent van de bevolking van Europa is drager van die variant.

“GNB3 is een gen dat codeert voor een belangrijke functionele subeenheid van de zogeheten G-eiwitten”, legt Birte Möhlendick als auteur van het onderzoek uit. “Onze onderzoeksgroep heeft onder andere in haar eigen voorbereidend werk al kunnen aantonen dat de genvariant leidt tot een activering van immuuncellen.”

Immuunrespons

Een vroege en adequate immuunrespons speelt een belangrijke rol in het verloop van Covid-19. “In deze studie hebben we dus enerzijds gekeken of patiënten met een uitgesproken zwaar ziekteverloop verschillende immuunreacties hebben en of de genvariant in GNB3 daarvoor verantwoordelijk is”, aldus de wetenschapster van het Instituut voor Farmacogenetica.

205 van de deelnemers aan het onderzoek (13 pct) hadden een mild ziekteverloop, 760 (48 pct) werden in het ziekenhuis opgenomen en 292 (19 pct) op intensieve zorg. 313 mensen (20 pct) overleden.

Bloedgroep

“We konden aantonen dat de cellen van de mensen met het GNB3 TT-genotype het sterkst reageerden op het coronavirus. Dat kan verklaren waarom het risico op overlijden bij hen zoveel lager is”, aldus Möhlendick. Omdat de studie slechts tot juni 2021 liep, werd de omikronvariant nog niet onderzocht.

Eerdere studies toonden al aan dat genen een rol kunnen spelen bij corona. Zo hebben mensen met een andere genvariant drie keer meer kans om kunstmatige beademing nodig te hebben, ontdekte een team van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig in 2020. De bloedgroep is ook van invloed op hoe gemakkelijk iemand corona oploopt en hoe ernstig ziek hij of zij ervan wordt.