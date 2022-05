Belgische onderzoekers identificeren aanvalsmechanisme van coronavirus en kunnen het blokkeren: “Als het virus niet naar binnen kan, sterft het"

Nog 'vleer­muis-virussen' op komst

De opvolger van het coronavirus? Keuze zat. In elke uithoek loeren nog tientallen virussen geduldig op hun kans om de wereld opnieuw in een rampzalige pandemie te storten. Vooral de familie der paramyxovirussen - met het nipah- en hendra-virus als gevaarlijkste telgen - dienen in het oog gehouden. "Al is een verrassing nooit uit te sluiten. Ook het hiv-virus kwam uit een virusfamilie die als relatief onschadelijk werd beschouwd", stelt viroloog Johan Neyts (KU Leuven).

