België neemt samen met Europa deel aan opzettelijke inslag van ruimtetuig op asteroïde als verdediging

De DART-missie, die staat voor ‘Double Asteroid Redirection Test’, heeft tot doel na te gaan of een ruimteschip een gevaarlijke asteroïde voldoende kan afbuigen door erop neer te storten zodat die asteroïde niet langer een bedreiging vormt voor de aarde.

De 620 kilo wegende DART ging in november 2021 de ruimte in en moet maandag om 03.14 uur Belgische tijd met een snelheid van 24.000 km per uur tegen de asteroïde Dimorphos botsen die elf miljoen km van ons verwijderd is. Die planetoïde is 160 meter lang - groter dan een voetbalveld - en is een ‘maantje’ van de grotere asteroïde Didymos. Het systeem is pas in 1996 ontdekt en vormt op zich geen gevaar voor onze planeet. Het effect van de inslag zal niet meteen geweten zijn, klonk het nog op de videoconferentie.

Voor DART stelt ESA zijn ruimtetrackingssysteem Estrack, dat ook actief is in het Ardense Redu, ter beschikking. Het Europese Ruimtevaartbureau zorgt bovendien voor de grondobservaties. Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zullen deelnemen aan de verwerking van de DART-gegevens. De analyse van de gegevens van deze missie zal hen in staat stellen de binnenkant van asteroïden beter te begrijpen.

De ervaring met DART moet helpen bij de voorbereiding van de Europese HERA-missie. HERA is een ruimtetuig dat in 2024 zal worden gelanceerd met aan boord ook de GRASS-gravimeter. Die is door de KSB ontwikkeld, samen met de Spaanse industriële partner EMXYS. HERA moet van dichtbij de gevolgen van de impact bekijken.

Het Belgische bedrijf Spacebel ontwikkelde de software voor de sonde HERA en is ook verantwoordelijk voor de vluchtleiding, die in het Ardense Redu gevestigd zal zijn.

Een vraag over de eventuele betrokkenheid van astrofysicus Brian May, beter bekend als gitarist van de Britse rockgroep Queen, bleef op de videoconferentie onbeantwoord. In ieder geval is hij te zien in een "promofilmpje" over DART op ESA TV.