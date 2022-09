Belg toont met software hoe het perfecte Instagramplaatje van influencers tot stand komt

Was er nog een tweede asteroïde die dinosau­riërs op dezelfde dag uitroeide?

66 miljoen jaar geleden sloeg een asteroïde in op de aarde, op de plaats die we nu kennen als de Golf van Mexico. De impact was zo enorm dat de dinosaurussen werden uitgeroeid. Maar mogelijk was er die dag nog een tweede inslag, aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

26 augustus