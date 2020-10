“Behoorlijk choquerend”: onderzoeker Harvard berekent dat Covid-19 in VS al 2,5 miljoen levensjaren eiste

Nee, de dodelijke slachtoffers van het coronavirus zijn niet alleen de oudere patiënten die ‘sowieso binnen afzienbare tijd zouden sterven’, zoals sommigen denken. De gerenommeerde moleculaire bioloog en geneticus, Stephen Elledge, dook in de statistieken van 194.087 Amerikaanse coronadoden om na te gaan hoeveel levensjaren zij zijn verloren. De wetenschapper van de Harvard Medical School in Boston stelde tot zijn verbazing vast dat overleden patiënten van middelbare leeftijd verantwoordelijk zijn voor ruwweg de helft van het aantal door Covid-19 afgenomen levensjaren - en dat zijn er in totaal voor in de VS maar liefst 2.572.102 volgens de berekeningen van Elledge. Dat komt statistisch overeen met het aantal Amerikanen dat in een tijdsspanne van een half jaar aan kanker overlijdt. Gemiddeld eiste de pandemie per overleden Amerikaanse coronapatiënt 13,25 levensjaren van hen. Bij de mannelijke patiënten ligt dat verlies hoger (13,93) dan bij de vrouwelijke (12,45).