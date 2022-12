Bedrijf van Elon Musk aangeklaagd voor dierenmishandeling: “Door de hoge druk gebeuren er fouten”

Twee op de drie ervaart déjà vu: weten­schaps­ex­pert legt uit wat dit gevoel veroor­zaakt

In de nieuwe tv-reeks ‘Déjà Vu’, vanaf vanavond te zien op Play4, reizen de personages letterlijk door de tijd. De kans is groot dat jij ook al eens overvallen werd door het gevoel dat je iets al eens hebt meegemaakt, terwijl je weet dat dit onmogelijk is. Net als de Vlaamse fictiereeks draagt dit fenomeen de naam ‘déjà vu’ en wetenschappers breken er al sinds de 19de eeuw hun hoofd over. HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit wat we er inmiddels over weten.

17 november