Balanceren op een been verraadt op latere leeftijd wellicht hoe gezond je bent, volgens recent onderzoek

Als je het moeilijk vindt om te balanceren op één been, zegt dat misschien wel wat over je gezondheid. Mensen van middelbare leeftijd en ouderen die niet langer dan tien seconden op een been kunnen staan, zouden twee keer zoveel kans hebben om te sterven binnen tien jaar. Zo blijkt althans uit een nieuwe studie gepubliceerd in het vaktijdschrift British Journal of Sports Medicine.

Eerder onderzoek suggereerde reeds dat balanceren op een been gelinkt is aan het risico op een beroerte. Daarnaast zouden (oudere) mensen met een gebrekkig evenwicht ook slechter scoren op mentale testjes met betrekking tot ziektes als dementie.

Zes pogingen

Dit keer ging men op zoek naar een link tussen de evenwichtsoefening en de kans op overlijden. Een internationaal onderzoeksteam ging in 2008 aan de slag met 1.702 deelnemers die 51 tot 75 jaar oud waren. Ze werden twaalf jaar lang opgevolgd, tot in 2020. Wanneer ze werden gevraagd om te balanceren op een been, moesten ze dat gedurende tien seconden volhouden. Iedereen kreeg drie pogingen op de linkervoet, drie pogingen op de rechtervoet, zes pogingen in totaal.

Liefst 21 procent slaagde er tijdens deze zes pogingen niet in om langer dan tien seconden op één been te blijven staan. Van deze 21 procent stierven 123 personen binnen de proefperiode, door verscheidene oorzaken. Nadat leeftijd, geslacht en onderliggende aandoeningen in acht werden genomen, zou het onvermogen om op één been te staan geassocieerd kunnen worden met een verhoogd risico op overlijden van maar liefst 84 procent.

Beperkingen van het onderzoek

Let wel, voordat je gretig aan de slag gaat met de oefening: het onderzoek heeft wel wat beperkingen, dat geven de onderzoekers zelf toe. Zo is de deelnemersgroep onvoldoende divers: het gaat slechts om blanke Brazilianen. Dat betekent dat de bevindingen wellicht niet gelden voor andere etniciteiten en bevolkingsgroepen.

Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd in een tijdspanne van slechts 12 jaar. Bovendien is het bij zulke onderzoeken moeilijk om rekening te houden met alle mogelijke factoren die een rol kunnen spelen bij de kans op (vroegtijdig) overlijden. Denk bijvoorbeeld aan levensstijl, eetgewoontes en of de de deelnemer al dan niet rookt.

Toch besluiten de onderzoekers hun studie met de boodschap dat balanceren op een been een “snelle en objectieve” test kan zijn die “nuttige informatie kan prijsgeven over de sterftekans van een oudere persoon”.