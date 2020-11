Avatars en droneports: bedenkers ‘Huis van de Toekomst’ blikken vooruit op 2030

Van alle innovaties die Frank Beliën en Joachim De Vos in 1995 voorstelden bij de lancering van het ‘Huis van de Toekomst’ in Vilvoorde is amper 3% nog niet uitgekomen of volledig geïntegreerd in onze manier van leven (zie bijstuk onderaan). «Al zal dat bij autonoom autorijden, zelftests om ziektes op te sporen en spraakherkenning wellicht niet lang meer duren», menen de respectievelijke oprichter en ceo van Living Tomorrow. «Een glazen bol hebben we niet, nee. (lachen) Wel denken we samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden na over hoe we met bestaande technologie kunnen omgaan, hoe die ons leven makkelijker kan maken en ons welzijn verbeteren. De toekomst voorspellen kan niet, ze uitvinden wél.»