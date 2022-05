Astronomen onthullen eerste foto van zwart gat in het hart van ons sterrenstelsel

Ama­teur-astronoom en vader van zeven dochters Hubert (89) overlijdt aan coronavi­rus: “Kwaad, omdat we papa op deze manier verliezen”

Hubert Degroote is niet meer. In november zou de Ieperling z’n 90ste verjaardag vieren, maar het coronavirus besliste er anders over. “Ook mama ligt besmet in het ziekenhuis”, zegt dochter Viviane, die zelf het virus overwon. “Als genezen patiënt ben ik samen met één van mijn zussen nog even bij papa mogen gaan. Zijn ogen glinsterden, zijn geest was helder. Hij keek ernaar uit om naar huis te gaan. Een dag later was hij dood.”

