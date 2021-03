Astronomen ontdekken superzwaar zwart gat dat zich voortbeweegt met snelheid van 177.000 kilometer per uur

Zwarte gaten - een van de meest mysterieuze fenomenen in de kosmos - blijven fascineren. De zwaartekracht is er zo sterk dat het alles in de omgeving genadeloos opslokt. En nu blijkt het (in sommige gevallen) ook nog te kunnen bewegen. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift The Astrophysical Journal.

Een zwart gat is een gebied in de astronomische ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat niets eruit ontsnapt, zelfs geen licht. Daarbij heb je verschillende maten en gewichten in het kosmisch verschijnsel. Superzware zwarte gaten, met een massa tot vele miljoenen keer de massa van de zon, behoren zowat tot de hoogste gewichtsklasse. En het is net zo’n superzwaar zwart gat dat door onderzoekers ‘betrapt’ is terwijl het bewoog.

1 op 10

Het ‘sportieve’ zwart gat bevindt zich in het centrum van het sterrenstelsel J0437 + 2456, een sterrenstelsel dat zich op een afstand van zo’n 230 miljoen lichtjaar van de aarde bevindt. Er werden nog 9 andere verre sterrenstelsels bestudeerd - de zwarte gaten incluis - maar J0437 + 2456 was het enige sterrenstelsel waarvan het zwart gat bewoog. En dat met een snelheid van maar liefst 177.000 kilometer per uur.

Verklaring

“We verwachten niet dat de meerderheid van superzware zwarte gaten beweegt, meestal zijn ze tevreden om gewoon op dezelfde plaats te blijven”, zo zegt Dominic Persce, astronoom en onderzoeksleider. “Zwarte gaten zijn immers zo zwaar dat het moeilijk is om ze aan de gang te krijgen. Bedenk maar eens hoeveel moeilijker het is om een bowlingbal in beweging te krijgen vergeleken met een voetbal. In dit geval is de ‘bowlingbal’ nog eens miljoenen keer zwaarder dan de zon. Daar is een behoorlijk krachtige trap voor nodig.”

Hoe het komt dat dit zwart gat dan beweegt? De onderzoekers houden rekening met twee mogelijke verklaringen: ofwel is het bewegende zwart gat het resultaat van een botsing tussen twee ‘lichtere’ zwarte gaten, ofwel draait het in werkelijkheid rond een tweede (superzwaar) zwart gat dat de onderzoekers niet kunnen waarnemen omdat het geen straling produceert.