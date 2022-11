Astronomen maken een soort Google Maps voor de ruimte

Astronomen hebben een interactieve kaart, een soort Google Maps, van de ruimte gemaakt. Elk punt op de kaart is een sterrenstelsel. Je kan maar liefst door 200.000 sterrenstelsels navigeren. Iedereen kan in amper enkele muisklikken een deel van het universum verkennen.

Elke pixel op de ‘Map of the Universe’ is een sterrenstelsel met daarin miljarden sterren. De Melkweg is een van die stippen, helemaal onderaan de kaart. Astronomen hebben de spectaculaire kaart ontwikkeld in samenwerking met John Hopkins University en met behulp van informatie uit de Sloan Digital Sky Survey. Het is de eerste keer dat dergelijke informatie toegankelijk is voor een breed publiek.

Volledig scherm The Map of The Universe © The Map of The Universe

“Astrofysici van overal ter wereld analyseren deze gegevens voortdurend, wat leidt tot duizenden wetenschappelijke artikels en ontdekkingen”, vertelt professor Brice Ménard van John Hopkins University. “Maar niemand nam de tijd om een kaart te maken die mooi, wetenschappelijk accuraat en toegankelijk is voor mensen die geen wetenschappers zijn. Ons doel is om iedereen te laten zien hoe het universum er écht uitziet.”

Enkel het centrale deel van het universum is in de kaart verwerkt. In totaal kun je door meer dan 200.000 sterrenstelsels navigeren. Dat lijkt een heleboel, maar in werkelijkheid schat de Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA dat er meer dan honderd miljard sterrenstelsels zijn.

Reis door het universum

Geïnteresseerden kunnen door de kaart scrollen en door het universum reizen. Het licht van deze sterrenstelsels heeft er 13,6 miljard over gedaan om de aarde te bereiken. Door in te zoomen op de kaart, gaat de gebruiker in feite terug in de tijd. Die indrukwekkende tijdsweergave kun je zien op een balk.

De stippen veranderen ven kleur: van lichtblauw naar geel, oranje en rood. “Elke stip is een sterrenstelsel met een schijnbare kleur”, klinkt het. “Spiraalstelsels zijn zwak en blauw. Ons sterrenstelsel, de Melkweg, is een blauwe spiraal. Elliptische sterrenstelsels worden weergegeven via een gele kleur. Hoe verder weg het object, hoe roder de kleur wordt.”

Wil jij door een deel van het universum reizen? Ontdek hier de interactieve kaart.