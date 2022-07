Astronauten verliezen heel wat botmassa tijdens ruimtemissies en die winnen ze niet makkelijk terug

Astronauten verliezen decennia aan botmassa door hun reis naar de ruimte. Zelfs jaren nadat ze terugkeren naar de aarde, is de botdichtheid niet volledig hersteld. Wetenschappers waarschuwen in een nieuwe studie, gepubliceerd in het vaktijdschrift Scientific Reports , dat dit een “grote zorg” is voor toekomstige missies naar Mars, die enkele jaren in beslag zullen nemen.

Wetenschappers doen al langer onderzoek naar de botdichtheid van astronauten. Tijdens hun verblijf in de ruimte is er immers geen sprake van zwaartekracht waardoor de druk op het lichaam ontbreekt en de astronauten lange tijd rondzweven in plaats van te wandelen. Eerder onderzoek toonde al aan dat er gemiddeld 1 tot 2 procent botdichtheid - de hoeveelheid botmineraal in het botweefsel - verloren gaat per maand dat een astronaut in de ruimte doorbrengt.

Naarmate we ouder worden, neemt de botdichtheid sowieso af. Dat heeft als gevolg dat onze botten brozer worden en sneller breken. Bij astronauten wordt dat proces versneld tijdens hun buitenaardse reizen. De botdichtheid die ze verliezen tijdens een verblijf in het Internationaal Ruimtestation (ISS) is vergelijkbaar met het effect van tientallen jaren ouderdom.

Bij negen van de zeventien astronauten die aan het onderzoek deelnamen, bleek de botdichtheid ook niet (volledig) te herstellen, eenmaal ze terug op aarde waren. “Hoe langer je in de ruimte doorbrengt, hoe meer bot je voorgoed verliest”, aldus Steven Boyd (Canada’s University of Calgary), directeur van the McCaig Institute for Bone and Joint Health.

Wat met jarenlange missies?

Boyd zegt zich grote zorgen te maken over toekomstige missies naar Mars, waarbij astronauten jaren in de ruimte zouden moeten doorbrengen. “We weten niet of het na een tijd erger zal worden of niet”, aldus Boyd. “Misschien stabiliseert het verlies na een tijdje, of we blijven botdichtheid verliezen. Ik kan me wel niet voorstellen dat astronauten botdichtheid blijven verliezen tot er niets meer over is.”

De bevindingen van Boyd en zijn team sluiten alvast aan bij een modelstudie die in 2020 werd uitgevoerd. Daaruit bleek reeds dat 33 procent van de astronauten risico loopt op osteoporose, een chronische aandoening waarbij de botten brozer zijn.

Volledig scherm © Bernhoven